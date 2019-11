Premiera meseca: Plačanci 3

Ni filma, ki bi bil tako nabit z akcijskimi junaki, kot so Plačanci. Že tretji del uspešne franšize prinaša sanjsko moštvo mednardnih superzvezdnikov in eksplozivne kaskaderske prizore. Tokrat Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger in Jason Statham prvič na velikih platnih združujejo moči z Melom Gibsonom, Wesleyjem Snipesom, Harrisonom Fordom in drugimi filmskimi legendami (Antonio Banderas, Jet Li, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer) ter vzpenjajočimi se zvezdniki v epski pustolovščini, ki občinstvu predstavlja novo generacijo Plačancev.

Neustavljivi akcijski veterani pod vodstvom izkušenega Barneyja se v tretjem delu spektakularne razbijaške avanture znajdejo v sporu z brezkompromisnim preprodajalcem orožja Conradom. Kot nekdanji član te neobrzdane vojaške ekipe, Conrad pozna vse njihove trike, zato Barney za pomoč zaprosi stare prekaljene prijatelje in rekrutira nove sile. Vse skupaj poprimejo za orožje in začnejo sejati kaos in uničenje v številnih vratolomnih in epskih spopadih na življenje in smrt.

Plačance lahko na Planetu ujamete v nedeljo, 10. novembra, ob 20. uri. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

