Rami Malek se na Planet vrača že s 3. sezono serije Mr. Robot

Na Planet se že s 3. sezono vrača vrhunska serija Mr. Robot, ki je bila nagrajena z dvema zlatima globusoma in emmyjema, v glavni vlogi genialnega hekerja pa blesti oskarjevec Rami Malek. Tudi tretjo sezono bomo na Planetu predvajali premierno na slovenskih televizijah, na sporedu pa bo v torek, sredo in četrtek zvečer, prvič že v torek, 5. novembra, ob 22.45.

Z zlatim globusom nagrajena televizijska serija Mr. Robot govori o Elliotu, mladem briljantnem programerju, ki je svoje znanje o vdiranju v tuje sisteme prignal do skrajnosti. Elliot trpi za utrujajočo antisocialno osebnostno motnjo, zato mu vdiranje v tuja življenja pravzaprav pomeni edino zvezo z drugimi ljudmi. Svoje veščine uporablja kot orožje, da bi tiste, ki jih ima rad, ubranil pred ljudmi, ki jim hočejo škoditi.

Najboljša serija leta

Serija, ki je odličen TV-triler, je bila nagrajena z zlatim globusom, zlati globus si je prislužil tudi stranski igralec Christian Slater, Rami Malek pa je bil zanj nominiran. Mr. Robot ima na spletni strani IMDb oceno 8.5, ob predvajanju premierne sezone leta 2015 pa jo je na seznam najboljših serij leta uvrstilo več uglednih publikacij, medtem ko so jo pri revijah Rolling Stone, Entertainment Weekley in TV Guide postavili kar na prvo mesto.

"Noir mojstrovina"

Avstralski The Daily Telegraph je serijo opisal kot "mešanico Matrice, Kluba golih pesti in Robina Hooda", pri The New York Times pa so Mr. Robota opisali kot "kibernetski triler, ki ga prežema temačen, skoraj nihilistični pesimizem o internetu, kapitalizmu in družbeni neenakosti, kar pa serijo naredi nekako zabavno". Tudi tretja sezona, ki jo bomo na Planetu predvajali premierno na slovenskih televizijah, je navdušila kritike, pri Entertainment Weekly pa so jo oklicali za "noir mojstrovino".

Druga sezona se je končala s strelom ...

V prvi sezoni smo spremljali Elliotovo razpetost med svojim vsakodnevnim delom v podjetju, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, in hekerskim podzemljem ter izvedeli, da je pravzaprav vodja skupine Fsociety, ki hoče zrušiti najbogatejši korporativni sloj, ki poseduje vse. V drugi sezoni se je Elliot v zaporu izoliral od vseh in poskušal razumeti svojo razcepljeno osebnost. Ko pride na prostost, poskuša urediti vso zmešnjavo in preprečiti zloveščo drugo stopnjo, za katero niti ne ve, kaj pomeni. A nato ga ustrelijo, saj je naročil, da je treba ustaviti vse, ki bi poskušali preprečiti načrt - tudi njega.

Elliot s sestro Darlene, ki se na koncu 2. sezone znajde v pesti FBI

"V tretji sezoni srečamo Elliota, ki razume, da je odgovoren za nekatere zelo šokantne dogodke, ki so se zgodili v svetu, ki ga je hotel popraviti," je o svojem liku v novi sezoni povedal glavni igralec Rami Malek. "V preteklosti se je nekako oddaljil od resničnosti, ki ga obkroža. Zdaj pa je bolj vpleten in mu je bolj jasno, kdo je in kaj poskuša doseči kljub svojim napakam."

Tretjo sezono serije Mr. Robot lahko na Planetu spremljate v torek, sredo in četrtek zvečer.



Prva epizoda bo na sporedu že v torek, 5. novembra, ob 22.45.

