Skrita kamera: ko se ponesreči čarovniški trik #video

Zadnja naloga za 500 evrov je bila tokrat povezana s čarovniškimi triki. Najprej je tekmovalka Maja od Ranka Babiča in voditelja oddaje Maria Ćulibrka dobila navodila, da mora prijateljici, ki jo je spremljala v gostilni in ki ni vedela za skrito kamero, pokazati trik s kartami, ki pa seveda ni deloval. Za veliki finale je morala z obložene mize z eno potezo potegniti prt. To ji seveda ni uspelo, uspelo pa ji je ob tem prijateljico pustiti odprtih ust.

Ko so ji na koncu vendarle razkrili, da gre za skrito kamero, se ji je odvalil kamen od srca. Ves večer je bila namreč prepričana, da je z njeno prijateljico nekaj narobe. Več v videu.

