Tako sta znani Slovenki padli na vozniškem izpitu #video

V oddaji Znani prvič za volanom smo na glavno vožnjo pospremili drugo trojico voznikov, ki so se kalili pod očesom kamere. V nasprotju s prvo trojico, ko so bili na glavni vožnji uspešni vsi kandidati, je tokrat izpit opravila le ena kandidatka.

Prva se je na izpitno vožnjo odpravila glasbenica in režiserka Kukla Kesherović, ki je bila pred izpitno vožnjo zelo živčna. To se je nato poznalo tudi pri vožnji, saj je bil po mnenju učitelja vožnje Jureta prav to glavni razlog, da izpita tokrat ni opravila. Več v videu.

Druga se je za volan podala modna oblikovalka Lea Behek. Tudi njo so izdali živci in po nizu več manjših napak je strokovni ocenjevalec presodil, da Lea še ni dovolj suverena za samostojno vožnjo po cestah. Več v videu.

V tretje gre rado, pravijo. Tudi tokrat se je izkazalo, da ta rek drži. Tretja kandidatka, režiserka Yulia Roschina, je bila kljub začetni nervozi za volanom mirna in osredotočena. Kljub dvema manjšima napakama je pokazala suvereno vožnjo in si prislužila vozniški izpit. Več v videu.

V prihodnjem tednu bomo v oddaji Znani prvič za volanom lahko spremljali nove tri kandidate. Za volan bodo prvič sedli legendarni glasbenik Aleksander Mežek, igralka in pevka Maša Tiselj ter komik Dino Kapetanović.

