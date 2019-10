Glasbenica drznejša pred objektivom kot za volanom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom lahko spremljamo tudi glasbenico in režiserko Kuklo Kesherović (Katarina Rešek), ki odkrito priznava, da je vožnja avtomobila njen največji strah, zato za volanom nikakor ne more biti sproščena. Veliko manj zadržana pa je vsekakor na svojem profilu na Instagramu.

Pevka in režiserka Kukla Kesherović (Katarina Rešek), ki je ustvarila tudi odmevne videospote za Matter, Mrfy in Senidah, je kar precej časa odlašala z opravljanjem vozniškega izpita. Oddaja Znani prvič za volanom je bila tako odlična priložnost, da končno premaga ta strah. Upa, da po tej izkušnji ne bo več odvisna od javnega prevoza in dobre volje prijateljev.

Simpatična glasbenica in režiserka je znana tudi po svojevrstnem slogu oblačenja in ličenja. Z njenega profila na Instagramu je mogoče razbrati, da je tudi velika navdušenka nad modo in da pred fotografskim objektivom ni tako zadržana kot za volanom avtomobila.

Tri dekleta v oddaji Znani prvič za volanom že danes čaka generalka pred glavno vožnjo. Njihovo znanje bo tokrat ocenjeval inštruktor, ki jih do zdaj ni učil voziti. Kuklino vozniško znanje bo ocenjevala Julija, Lei se bo v avtu pridružil Zoran, Yulija pa bo vozila z Juretom.

