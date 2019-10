Slovenska pevka: Za volanom sem vedno panična #video

V oddaji Znani prvič za volanom se bodo s pastmi in izzivi opravljanja vozniškega izpita spopadle nove tri kandidatke. Že nocoj bodo prvo uro vožnje začele pevka in režiserka Kukla Kesherović, modna oblikovalka in vizažistka Lea Behek ter še ena režiserka Yulia Roschina.

Kukla Kesherović (Katarina Rešek), ki je ustvarila tudi odmevne videospote za Matter, Mrfy in Senidah, nam je zaupala, da je to njena prva izkušnja za volanom avtomobila. "Vozniškega izpita nisem nikoli opravljala, ker si tega nisem želela. Temu sem se malce izogibala, ker imam velik strah pred vožnjo. Po drugi strani pa sem zasluženi denar vedno raje vlagala v svoje umetniške projekte."

Kukla Kesherović

Ker se je doslej morala vedno zanašati na javni prevoz in dobro voljo prijateljev, se je odločila, da vendarle opravi izpit, čeprav je to po njenih besedah vse prej kot enostavno. "Največ težav mi dela vse. Od trenutka, ko sedem za volan, do takrat, ko izstopim iz avtomobila, sem zelo živčna. No, šalo na stran. Vseeno pa sem prepričana, da se moj učitelj zelo zabava, saj sem na trenutke zelo panična in delam tudi veliko neumnosti," nam je iskreno povedala filmska ustvarjalka, ki je zaključila študij filmske in TV režije na AGRFT.

Yulija Roschina

Tudi Yuliji Roschina je bilo v najstniških letih škoda denarja za vozniški izpit, saj ga je raje porabila za potovanja, ko pa se je preselila v Ljubljano, ni čutila potrebe po avtomobilu. Za razliko od Kukle Yulija za volanom avtomobila naravnost uživa. "Na začetku sem sicer mislila, da me bo blazno strah, ampak med vožnjo so občutki odlični, zato komaj čakam, da opravim izpit in bom lahko sama vozila," nam je ponosno povedala, čeprav je že doživela tudi situacijo, ki jo je dodobra pretresla.

"Med eno od prvih ur vožnje sem bila prepričana, da imam prosto pot, ko je učitelj vožnje nenadoma močno zavrl. Če tega ne bi naredil, bi zapeljala naravnost v kolesarja," je razkrila režiserka, ki pa je za volanom zdaj že veliko bolj samozavestna.

Lea Behek

Če ne bi bilo oddaje Znani prvič za volanom, bi se še naprej na prijatelje in druge oblike prevoza zanašale tudi modna oblikovalka Lea Behek, ki pa je že občutila, kako je, ko drug voznik dodobra preizkusi tvoje živce. "Učiteljica vožnje mi je rekla, naj parkiram vzvratno na prosto parkirno mesto. Na to sem se res lepo pripravila, prižgala vse štiri smernike, dala v vzvratno in se počasi pomikala nazaj. V tem trenutku pa se pripelje neka gospa in parkira na moje parkirno mesto. Prijelo me je, da bi izstopila iz avta in ji povedala svoje."

