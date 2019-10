Plesalca Jagoda in Jurij Batagelj prvič v voditeljski vlogi

Med oktobrskimi novostmi na Planetu je tudi prav posebna romantična oddaja, ki združuje ples in zmenke na slepo. Kot voditelja in koreografa se bosta v njej predstavila Jagoda in Jurij Batagelj, izkušena plesalca, ki sta skupaj zaplesala tudi v zakon. Oddaja Zapleši v ljubezen bo prvič na Planetu v četrtek, 17. oktobra, ob 21. uri.

Če kdo verjame, da so skupni plesni koraki in usklajenost na plesišču odlična pot do skupne sreče v ljubezenskem življenju, potem sta to Jagoda in Jurij Batagelj. Znana slovenska plesalca imata za seboj zavidljivo kariero, sta državna, evropska in svetovna prvaka v latinskoameriških plesih ter zmagovalca Blackpoola in svetovnega pokala, poleg plesu pa sta že skoraj dve desetletji strastno predana tudi drug drugemu.

Zdaj sta sprejela nov izziv, saj bosta v oddaji Zapleši v ljubezen nastopila tudi kot voditelja, hkrati pa bosta ustvarila koreografijo za plesne pare, ki se med seboj še niso srečali. Dva sodelujoča, ki sta se odločila za plesni zmenek na slepo, bosta namreč vsak zase vadila koreografijo, ki sta jo pripravila Jagoda in Jurij. Par se bo videl šele ob prvem plesu in se pred besedami spoznaval prek giba. Ko se bo naučena koreografija sestavila v celoto, bo morda prvi ples vodil tudi v prvi zmenek.

"Ples je ena sama ljubezen," pravita Jurij in Jagoda, ki menita, da je ples lahko odličen začetek skupne zgodbe, saj skozi ples zelo hitro vidiš, ali preskoči tista iskrica ali ne. "Midva sva se zaljubila prav prek plesa, zato verjameva, da je to res lepa podlaga za čudovit odnos," dodajata.

Sveža oddaja Zapleši v ljubezen bo prvič na sporedu v četrtek, 17. oktobra, premieri pa se bo že v petek, 18. oktobra, pridružil drugi del.



Oddaja bo sicer na Planetu vsak četrtek ob 21. uri.

