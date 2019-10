Prve vozniške izkušnje bodo pred kamero pridobivale Kukla, Lea in Yulia

V oddaji Znani prvič za volanom, ki je na Planetu ob sredah ob 21.30, bomo odslej ob prvih vozniških izkušnjah spremljali tri nove obraze, glasbenico in režiserko Kuklo Kesherović, modno oblikovalko Leo Behek in režiserko Yulio Roschino.

Le kdo se ne spomni prvih obratov z volanom osebnega vozila, prve vožnje vzvratno ali bočnega parkiranja? Učenje vožnje je zahtevno že, če nas pri tem ne spremlja nihče razen učitelja, v oddaji Znani prvič za volanom pa lahko gledalci spremljamo celoten proces učenja vožnje, z vsemi spodrsljaji in uspehi vred. V prvi seriji oddaj smo lahko tako spremljali legendarnega Ota Pestnerja, umetnika Anžeta Gallusa Petelina in pevko Tamaro Goričanec, ki sta tudi uspešno opravila vozniški izpit, zdaj pa so na vrsti novi trije obrazi.

Modna oblikovalka in vizažistka Lea Behek, znana po sodelovanju z Raiven, je navajena, da vedno nosi visoke pete, a za volanom bo to malce težje, kar ji bo povedala tudi njena učiteljica vožnje Julija. V Moskvi rojena režiserka Yulia Roschina, ki je med drugim v Lutkovnem gledališču Ljubljana režirala igro Mali princ, v SNG Nova Gorica pa satirično komedijo Baron Münchhausen, bo prve vozniške izkušnje pridobivala z učiteljem Zoranom, medtem ko bo pevko in režiserko Kuklo Kesherović (Katarina Rešek), ki je ustvarila tudi odmevne videospote za Matter, Mrfy in Senidah, v zadrego spravil Jure, eden mlajših učiteljev vožnje v Sloveniji. Že v prvi oddaji, ki bo na sporedu v sredo, 9. oktobra, bomo ob 21.30 priča prvim nerodnim trenutkom, velikim strahovom, videli pa bomo tudi nekaj smešnih trenutkov in malih vozniških zmagoslavij.

Na Planetu lahko gledalci tako ob sredah ob 21.30 spremljajo prav posebno vozniško oddajo, v kateri se izpostavljeni posamezniki spoprijemajo z nerodnimi prvimi urami vožnje in upajo, da bodo pod budnim očesom kamere opravili tudi vozniški izpit.



Še pred tem pa ob 21. uri ne zamudite tudi najbolj odbite skrite kamere Znajdi se!, ki jo vodi Mario Ćulibrk. V naslednji oddaji se mu bo pri potegavščinah pridružil komik Luka Korenčič, srede pa ob 22. uri zaokrožuje še oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.