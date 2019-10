Zvezdnica pred paparaci pobegnila v Španijo

Turška zvezdnika Asli Enver in Murat Boz sta v domovini nenehno v središču pozornosti, zato ni čudno, da pogosto pobegneta na dopust v tujino. Asli lahko na Planetu vidite v priljubljeni nadaljevanki Istanbulska nevesta, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Igralka Asli Enver in glasbenik Murat Boz sta eden od najbolj priljubljenih turških zvezdniških parov. Ker ju v domovini na vsakem koraku oblegajo fotografi, si redno privoščita dopust v tujini. Nedavno sta tako obiskala Španijo, od koder je Asli oboževalce razveselila s fotografijo, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu. Med sprehodom po ulicah v Barceloni je naravnost sijala, vzrok pa bržkone ni le čar Španije, ampak tudi ljubezni.

Še bolj so bili oboževalci navdušeni nad fotografijo, na kateri je igralka pokazala svoj seksi trebušček. Prikupna 35-letnica je v preteklosti sicer priznala, da je hrana njena šibka točka. "Karkoli pojem, se me prime, z lahkoto se zredim. Zavidam ljudem, ki lahko pojedo, karkoli želijo, pa se to na njihovem telesu sploh ne opazi," je povedala.

V Turčiji se vse bolj šušlja, da bosta Asli in Murat prvič, odkar sta z Burakom Özçivitom posnela film Moj brat (Kardeşim Benim), znova nastopila skupaj. Prav na snemanju tega filma sta se Asli in Murat leta 2016 spoznala in začela vročo romanco, ki sta jo že dvakrat prekinila. A ljubezen očitno znova cveti in tudi govorice o skorajšnji poroki so čedalje bolj glasne ...

Istanbulsko nevesto lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.