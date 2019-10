Jasna Kuljaj: Že v prvi oddaji vas čaka glasbena poslastica #intervju

Že to soboto ob 20. uri si boste na Plantu lahko premierno ogledali zabavno glasbeno oddajo Pri Črnem Petru. Voditeljica Jasna Kuljaj, ki prvo oddajo že nestrpno pričakuje, nam je zaupala, da se veseli ponovnega sodelovanja z Jožetom Potrebuješem in da komaj čaka obisk posebnih glasbenih gostov Helene Blagne in Naceta Junkarja.

Kaj lahko gledalci pričakujejo od nove oddaje Pri Črnem Petru in v kakšni vlogi bomo tokrat spremljali vas?

Gledalcem bo prinesla dobro družbo in prijetno energijo. Zastavljena je povezovalno, kar pomeni, da v njej ni prostora le za eno zvrst glasbe, ampak za vse, kar je na Slovenskem dobrega in kar se posluša! Kot voditeljica bom pred nenavadnim izzivom, saj bom v družbi različnih "foksnerjev", glasbenikov in gospodiča Angela iz Argentine. On vsekakor s seboj prinaša nekaj latino temperamenta, mu bom pa stala ob strani, če bo potreboval pomoč pri plutju skozi slovenske navade in stanje duha (smeh, op. p.).

Poleg različnih likov, ki bodo popestrili dogajanje v gostilni, bo med najbolj opaznimi vsekakor tudi omenjeni Angelo, ki prihaja iz Argentine in se bo tokrat prvič preizkusil pred kamerami. Kako sta se ujela in kaj vam je pri njem najbolj všeč?

Še spoznala se nisva dobro, pa me je že zavrtel pod roko. Kar tako, na suho, brez glasbe. Zapoje kar sam in že se vrti ... Velika razlika med nama je zagotovo v tem, da jaz potrebujem več časa, da se sprostim. Pa veljam za sproščeno (smeh, op. p.). Ampak latinska energija je pač latinska energija!

Foto: Bojan Puhek Sicer pa ste z Jožetom Potrebuješem, soustvarjalcem oddaje Pri Črnem Petru, že sodelovali pri podobnih projektih, potem vas je zaneslo v resničnostne šove, zdaj pa ste nekako nazaj. Se počutite povsem domače ali prevladuje vznemirjenje pred novim izzivom?

Oh, kar nekaj vznemirjenja čutim! Ustvarjanje oddaje, ki gledalcem prinaša glasbo in z njo seveda čustva, je vedno lahko samo blagoslov. Četudi tega morda nisem vedno videla tako. Z Jožetom sva skupaj preživela marsikaj in kakor koli obrnem in obračam, je verjetno eden od tistih ljudi, ki so moje življenje najbolj zaznamovali.

Pričakujemo lahko tudi veliko glasbenih gostov. Se koga še posebej veselite in zakaj?

Oder naše oddaje bo zagotovo prizorišče zanimivih glasbenih poslastic! Prva tovrstna poslastica bo videti Heleno Blagne in Naceta Junkarja zapeti pesem Vrniva se na najino obalo, saj letos mineva že 30 let od njenega nastanka. Njune pesmi so pesmi mojega otroštva in prva oddaja bo zame pravo darilo.

Nace Junkar in Helena Blagne bosta posebna gosta v prvi oddaji Pri Črnem Petru Foto: Bojan Puhek

Spoznavali bomo tudi Slovenijo in različne običaje. Kateri je tvoj najljubši košček Slovenije in zakaj?

Tudi to bo imelo svoj prostor v oddaji, vendar na veliko bolj sproščen način. Ker se bo oddaja odvijala v gostilni bodo različni koščki Slovenije prihajali kar vanjo. Moji najljubših koščkov pa je kar nekaj ...Od rojstnega Slovenj Gradca, kjer imam še vedno dedka, do Ljubljane, kjer živim vse življenje, do Dolenjske, kjer živijo starši. To je ta trikotnik, znotraj katerega se največ gibljem, če pa naredim kakšen skok zunaj teh okvirjev, pa je to zagotovo skok na Štajersko, kjer se vedno počutim domače, saj tam vlada prav posebna energija.

Kaj lahko že zdaj obljubite gledalcem?

Obljubim jim lahko, da bodo vsako soboto ob 20. uri v najboljši družbi!

