Kako dobro se poznata voditelja nove zabavne oddaje Pri Črnem Petru #video

Pred Jasno Kuljaj je nov izziv, vodenje nove zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru. Dogajanje je postavljeno v gostilno. In čeprav je televizijka znana po tem, da je brez dlake na jeziku, bo imela ob zgovornem in energičnem sovoditelju Angelu dobro konkurenco.

"Res sem temperamenten človek in svojo energijo bom z veseljem prenesel tudi med gledalce in obiskovalce oddaje. Ker sem do zdaj delal tudi v gostinstvu, se ne bojim stika z različnimi ljudmi, niti me ni strah kamer, saj za mano stoji odlična ekipa," pravi Angelo, novega izziva pa se veseli tudi Jasna.

Oddaja bo prvič na sporedu 12. oktobra, kako dobro se je do zdaj uspelo spoznati novopečenemu voditeljskemu paru, pa preverite v spodnjem prispevku.

