Filmski premieri na Planetu: Poredne mame in Velika poteza

Na Planetu bosta ta teden kar dve filmski premieri, v petek Poredne mame (Bad Moms) in v nedeljo Velika poteza (The Big Short), ki je bila nagrajena z oskarjem. Že v ponedeljek, 7. oktobra, pa na spored prihaja tudi aktualna, 17. sezona pogovorne oddaje Ellen.

V petek, 4. oktobra, bodo ob 20. uri na Planetu Poredne mame (Bad Moms) s Kristen Bell, Milo Kunis in Kathryn Hahn v glavnih vlogah, igrajo tudi Jada Pinkett Smith, Christina Applegate in Annie Mumolo. Odbito komedijo so ustvarili scenaristi Prekrokane noči, ki so se tokrat podali v tekmovalni svet mam, kjer tri preobremenjene mame začasno zanemarijo svoje starševske odgovornosti in si privoščijo zabavo.

Film je po premieri leta 2016 postal velika uspešnica v kinoblagajnah, prejel pa je tudi nagrado People's Choice za najboljšo komedijo leta. Komedija bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Naslednja filmska premiera sledi že v nedeljo, 6. oktobra, ob 22.40, ko bo na sporedu odlična drama Velika poteza (The Big Short), ki je bila nominirana za štiri oskarje (za najboljši film, režijo, montažo in igro), dobila pa je oskarja za najboljši prirejeni scenarij. Film je prejel še kopico drugih nagrad, na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,8. V glavnih vlogah igrajo Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Melissa Leo, Marisa Tomei in drugi.

Gre za napeto satirično dramo o nadarjenem analitiku in menedžerju finančnega sklada, ki s svojimi izračuni ugotovi, da je sistem podeljevanja hipotek v ZDA tik pred razpadom, zato se odloči za nezaslišano potezo: stavi proti nepremičninskemu trgu. Banke z veseljem sprejmejo denar, njegove na videz nepremišljene poteze pa vzbudijo pozornost vlagateljev pod vodstvom skeptičnega Marka, ki se odpravijo na teren in odkrijejo neverjetne anomalije v celotnem finančnem sistemu.

Na Planet premierno prihaja tudi aktualna, 17. sezona pogovorne oddaje Ellen. Voditeljica Ellen DeGeneres v svoji oddaji gosti številne znane osebnosti, ki jih pogosto prestraši ali pripravi do sodelovanja v zabavnih igrah, redno pa se posveča tudi zgodbam običajnih posameznikov, spletnih zvezdnikov in nadarjenih otrok ter svoj vpliv izkoristi za številne dobrodelne akcije.

V ZDA je se je 17. sezona začela predvajati septembra in bo tako na Planetu za slovensko občinstvo na voljo z minimalnim zamikom. V prvih epizodah bo Ellen gostila Kylie Jenner, Melisso McCarthy, Chrissy Teigen, Reese Witherspoon, Brada Pitta in druge.

Aktualna sezona Ellen bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka popoldne, prvič že v ponedeljek, 7. oktobra, ob 14. uri.

