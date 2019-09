Vid Valič: Zdaj ženske razumem še manj kot prej

Prvi del osebnoizpovednega stand-upa lahko na Planetu ujamete že ta četrtek ob 21. uri. Vid je s predstavo, v kateri med drugim govori o odnosu med moškim in žensko, o poroki, ločitvi in osvajanju, odigral kar 165-krat in nasmejal občinstvo širom Slovenije. Vseeno pa žensk še vedno ne razume povsem.

"Zdi se mi, da po 165 odigranih predstavah še manj razumem ženske. Pravzaprav sem se odločil, da mi jih ni treba razumeti, ampak samo spoštovati in ljubiti. Vse drugo je lahko presenečenje. Zakaj bi moral vse razumeti in poznati, zakaj ne bi samo užival in se čudil ter navduševal nad vsem, kar mi življenje prinese," je razložil Vid, ki je hudomušno odgovoril tudi na vprašanje, kako blizu je temu, da sam postane bodoči bivši mož. "Jaz mislim, da zelo blizu. Do poroke me loči samo še par birokratskih ovir, en čustveni izbruh in nekaj solz sreče."

Vid Valič v predstavi Tvoj bodoči bivši mož

Kljub temu, da je s predstavo gostoval na številnih slovenskih odrih, je bila vsaka ponovitev posebna: "Veliko je bilo lepih spominov. Enkrat so mi na oder, med predstavo, prikorakali vitezi, ki so bili prepričani, da me bodo ugrabili in me odpeljali na pravi slovenski viteški spopad, se pravi, na en 'štamperle'. Ker sem opravil šele prvih 15 minut predstave, sem se jim zahvalil, jim povedal, da nisem borec, ampak ljubimec, in jim obljubil, da po predstavi z njimi z veseljem kaj spijem. Nato so odrožljali z odra, predstava pa se je lahko nadaljevala. Na srečo nihče iz publike ni bil poškodovan," je povedal v smehu.

Se pa Vid v teh dneh pospešeno že pripravlja na premiero nove predstave Seks po slovensko, o kateri pa je še malce skrivnosten. "Bo treba priti na predstavo, da boste izvedeli, kakšni smo Slovenci med rjuhami. Je pa res, da predstava ne govori samo o tem, ampak tudi o seksu in spolnosti na splošno," ni želel preveč razkriti Vid, ki obenem vabi vse, ki se želijo sprostiti, nasmejati in malce pozabiti na svoje težave, naj si ogledajo njegovo predstavo Tvoj bodoči bivši mož na Planetu.

Tvoj bodoči bivši mož je osebnoizpovedni stand-up, ki ga bomo na Planetu predvajali v dveh delih, prvega lahko ujamete že v četrtek, 26. septembra, ob 21. uri. Drugi del sledi v četrtek zatem.

