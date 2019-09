Na Planetu se nasmejte predstavi Vida Valiča

Tvoj bodoči bivši mož je osebnoizpovedni stand-up, ki ga bomo na Planetu predvajali v dveh delih, prvega lahko ujamete že v četrtek, 26. septembra, ob 21. uri. Drugi del sledi v četrtek zatem.

"Zakaj toliko parov živi na koruzi in drugih žitaricah? Zakaj je poroka za ljudi samo še list papirja, ki ga ni nujno imeti? Zakaj smo romantično poroko zamenjali za višje otroške dodatke in cenejšo šolsko prehrano? Pravijo, da je poroka draga stvar, ampak na matičnem uradu pravijo, da je prvič zastonj," Vid Valič pove v svoji avtorski predstavi Tvoj bodoči bivši mož.

Veliko stand-up uspešnico si lahko zdaj ogledate tudi v posnetku na Planetu in poskrbite za nasmejan četrtkov večer. V prestavi Vid išče odgovore na vprašanja samskega in zakonskega življenja in morda bo prav on tisti, ki bo na koncu rekel da. Najbrž ne, ampak mogoče ... Tvoj bodoči bivši mož je komedija, v kateri boste nedvomno našli koščke svojega življenja, Vid pa obljublja, da vam bo zanje priskrbel lepilo. Metaforično, seveda.

