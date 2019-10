Da boste vedeli, zakaj ni dobro prehitro sklepati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj vas na Planetu čaka stand up uspešnica Vida Valiča Tvoj bodoči bivši mož, v kateri komik med drugim govori o odnosu med moškim in žensko, poroki, ločitvi in osvajanju.