Kakšen je seks po slovensko? #video

Odgovor ima stand up komik in igralec Vid Valič, ki začenja pohod po Sloveniji z novo istoimensko predstavo. Ta bo danes v Španskih borcih doživela premierno ljubljansko uprizoritev. Nocoj pa si boste na Planetu lahko ogledali tudi njegovo zadnjo stand up uspešnico Tvoj bodoči bivši mož.

Nova predstava Seks po slovensko je namenjena vsem, ki se zabavate ob seksi anekdotah, radi razbijate tabuje, odkrili pa boste tudi razlike med državami, saj komik pravi, da na seks vsak narod gleda malo drugače. Kako pa se v postelji znajde Vid, preverite v spodnjem prispevku.

Na Planetu bo nocoj ob 21. uri na sporedu tudi prvi del Vidove zadnje stand up uspešnice Tvoj bodoči bivši mož. Predstavo, v kateri med drugim govori o odnosu med moškim in žensko, poroki, ločitvi in osvajanju, je priljubljeni igralec odigral kar 165-krat in nasmejal občinstvo po vsej Sloveniji.

Tvoj bodoči bivši mož je osebnoizpovedni stand up, ki ga bomo na Planetu predvajali v dveh delih, prvega lahko ujamete NOCOJ ob 21. uri. Drugi del sledi v četrtek, 10. oktobra.

