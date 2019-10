To je hitrost, pri kateri je pevka začela vreščati od strahu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom nove tri kandidatke čaka nov izziv. Prvič bodo zapeljale v promet in za vse tri bo to precej zahtevna preizkušnja, v kateri ne bo manjkalo niti glasnega vreščanja.

Pevka in režiserka Kukla Kesherović je – že preden je pristopila k opravljanju vozniškega izpita – priznala, da se vožnje avtomobila boji in da je to eden izmed največjih strahov v njenem življenju. Že varni poligon ji je predstavljal velik izziv, ko se je znašla med ostalimi udeleženci v prometu, pa se ji je zdelo, da je vse še huje.

Prvič je na pobudo učitelja vožnje Jureta tudi prebila magično hitrostno mejo 40 km/h. Ob tem je spuščala precej glasne zvoke, za katere inštruktor upa, da jih bo v bodoče malo manj. Kuklin prijatelj, ki je sedel na zadnjih sedežih avtomobila, je njeno vožnjo ocenil kot precej dinamično, zaradi česar je na trenutke mislil, da bo celo bruhal. Ampak resnici na ljubo, to je bila za pevko šele druga ura za volanom avtomobila.

