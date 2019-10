Jurij in Jagoda Batagelj: Pri plesu se ne da lagati #intervju

Že ta četrtek in petek bo na Planetu na sporedu nova oddaja Zapleši v ljubezen. Gre za plesne zmenke, na katerih bosta dva, ki se prej nista poznala, na prvem skupnem plesu poskusila prižgati iskrico ljubezni. Oddajo bosta vodila vrhunska plesalca Jurij in Jagoda Batagelj, ki sta nam v intervjuju zaupala, kaj ju je prepričalo, da sta se odločila preizkusiti v tej novi vlogi.

Pred vama je čisto nova vloga. Vodila bosta oddajo Zapleši v ljubezen, kjer bo šlo za neke vrste plesne zmenke. Kaj vaju je prepričalo, da sta se pridružila temu projektu?

Jurij: Zase lahko rečem, da me je prepričal koncept oddaje. Posamezniku postavimo izziv, da gre s pomočjo koreografije iz svoje cone udobja in na neki način še bolj poudari nekatere svoje odlike ter s tem poskusi očarati soplesalca ali soplesalko.

Jagoda: Meni pa je predvsem všeč, da oddaja združuje ljudi in je pozitivno naravnana. Res si želimo dobiti kakšen par, ki bo na koncu tudi zares ostal skupaj. Ta oddaja ima po mojem mnenju zelo lepo poslanstvo.

Prvič vaju bomo videli v voditeljski vlogi. Je lažje, ker to počneta skupaj?

Jurij: Vsekakor nama je lažje, ker sva v tej vlogi skupaj. Moram priznati, da sva rada, kot se reče, v soju odrskih luči. Zelo dobro se počutiva v tej vlogi. Veva, da v voditeljski vlogi nisva profesionalca, ampak se res trudiva po najboljših močeh.

Jagoda: Tudi ekipa je odlična in na snemanjih se imamo zelo lepo.

Videli smo že veliko različnih oddaj z zmenki. Mislite, da je prav ples tista komponenta, zaradi katere dva prej začutita, ali sta za skupaj?

Jurij: Mislim, da ravno pri plesu najbolj začutiš soplesalca. Zakaj? Pri plesu ne moreš igrati. Pri plesu pridejo na dan vse tvoje dobre in slabe lastnosti. In to tvoj partner takoj začuti. Pri pogovoru se lahko glede marsičesa zlažeš ali kaj prikriješ, pri gibu pa se ne da.

Kakšno vlogo pa je imel ples v vajini ljubezenski zgodbi?

Jurij: Spoznala sva se prek plesa. Šlo je za ljubezen na prvi dotik. Jaz sem bil prepričan, da bom končal svojo plesno kariero, potem pa mi je nekdanja trenerka predstavila Jagodo. Privolil sem, da poskusiva, in že ob prvem dotiku sem si rekel: "Doma sem!" Iz plesa je zrasla ljubezen in zdaj sva skupaj že 20 let.

Prvi ples in že sta začutila metuljčke v trebuhu?

Jagoda: Da, tako je ponavadi pri plesu. Ali takoj preskoči iskrica ali pa sploh ne.

Jurij: Ples je zelo fizičen in takoj začutiš soplesalca in njegovo energijo. To so po mojem mnenju najbolj iskreni občutki.

Se vama zdi, da imata veliko odgovornost, ker bo prav vajina koreografija odločala o tem, ali bosta dva ob prvem srečanju začutila medsebojno privlačnost?

Jagoda: Predvsem računava na to, da se bomo imeli vsi skupaj lepo in da bodo naši kandidati uživali v plesu. Če se bo iz tega razvila ljubezen, bo to samo plus. Če se ne bo, pa bo to prav gotovo lepa izkušnja za oba kandidata. Midva predvsem čutiva odgovornost, da obema zagotoviva lepo izkušnjo. Vsekakor upava, da bo preskočila kakšna iskrica, ne bo pa nobenega razočaranja, če se to ne bo zgodilo.

Jurij: Mislim, da ples vsakemu polepša dan, gledalcem pa bo polepšal večere. Razočaranja prav zato zagotovo ne bo.

Kaj se vama zdi najtežja stvar, ki vaju čaka pri vajini vlogi v oddaji Zapleši v ljubezen?

Jagoda: Najtežje se mi zdi, da bova morala v samo treh treningih kandidate naučiti celo koreografijo. To je zelo malo časa. Tu je na naju in na najinih pomočnikih največja odgovornost, da to izpeljemo maksimalno in najbolje, kar se da.

V oddaji boste poskušali poskrbeti tudi za popolno romantično vzdušje. Kaj lahko pričakujejo gledalci?

Jurij: Poskusili bomo narediti tako, da bo vse skupaj videti zelo filmsko. Kot v romantičnih komedijah.

Jagoda: Kar si midva želiva in poskušava v koreografijah ustvariti, je ta prvi pogled, prvi dotik, prvi nasmeh. To so lepe stvari, ki pri vseh nas vzbudijo posebna čustva, prižgejo neki ogenjček. To je na kratko to, kar lahko gledalci pričakujejo od oddaje.

