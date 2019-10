Dejan Vunjak in Manca Špik: Na slovenskih telvizijah je premalo dobrih glasbenih oddaj

"Vse je fajn" je namreč del refrena za novo oddajo Pri Črnem Petru, ki si jo boste na Planetu lahko prvič ogledali že nocoj ob 20. uri. Da je bilo "fajn" tudi med snemanjem oddaje, sta nam potrdila tudi Manca Špik in Dejan Vunjak, ki bosta nocoj v duetu zapela njuno uspešnico Limonada.

In zakaj so dueti vedno nekaj tako posebnega? "Gre za preplet dveh energij, dveh miselnosti in včasih tudi različnih stilov glasbe. Skoraj vedno se zgodi neka čarovnija, nekaj posebnega," je povedala Manca, vedno nasmejani Dejan pa je dodal: " Vedno je bolje, ko se ljudje združujejo. In vedno "fajn" ko sva z Manco skupaj na odru, saj nikoli ne veš kaj se bo zgodilo."

Poleg njunega bomo v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru videli še en nepozabni duet. Na odru bosta moči spet združila Helena Blagne in Nace Junkar, ki bosta zapela uspešnico, ki letos praznuje že 30 let Vrniva se na najino obalo. Tudi Manco in Dejana na to skladbo vežejo lepi spomini.

"Duet Helene in Naceta je res nekaj enkratnega, saj me popelje v otroštvo in v tiste čase, ko sem kot otrok srkal vase vse, kar je slovenska glasba ponudila. To so bili časi, ko je imela slovenska glasba res svoj razcvet. Poleg Korada & Brendija je to eden izmed najbolj znamenitih duetov na našem prostoru," nam je povedal Dejan.

"Ko sta s pesmijo daljnega 1989 zmagala na Melodijah morja in sonca se spominjam, kako sem z občudovanjem spremljala njun nastop na televiziji. Vsi doma smo gledali. Takrat se mi še sanjalo ni, da bom na istem odru tudi sama velikokrat stala in celo zmagala," pa se njunega čarobnega nastopa spominja Manca.

Nce Junkar in Helena Blagne Foto: Bojan Puhek

Sicer pa sta oba glasbenika navdušena, da na slovensko televizijo končno prihaja nova glasbena oddaja. "Glasbenih oddaj je v Sloveniji trenutno absolutno premalo, vsaj kakovostnih," je dejala Manca, ki je ravno pred nekaj dnevi izdala svojo novo skladbo z naslovom Serenada.

Z njo se strinja tudi Dejan, ki je dodal: "Na splošno je premalo slovenskih izdelkov na naših televizijah. Smo izredno ustvarjalen narod in menim, da lahko ponudimo gledalcem še več."

