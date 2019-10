To vas čaka v nocojšnji prvi oddaji Pri Črnem Petru #foto

V prvi oddaji Pri Črnem Petru se vam bodo predstavili lastnik gostilne Angelo, ki prihaja iz Argentine, po naključju pa se bo tam znašla tudi voditeljica Jasna Kuljaj. Da smeha zagotovo ne bo manjkalo, bo skrbelo prav posebno omizje, kjer bodo svoje zabavne prigode z gosti v gostilni in gledalci pred televizijskimi sprejemniki delili taksist Ibro (Ranko Babić), novinar Regon Novinec (Sašo Đukić), poštar Peška (Boštjan Meglič) in gasilec Sašo (Sašo Dobnik).

V oddaji ne bo manjkalo niti dobre glasbe. Za to bodo tokrat skrbeli Dejan Vunjak, Manca Špik, ansambel Saša Avsenika, Prifarski Muzikanti, ansambel Marcela IN, Fajnrol in ne nazadnje Helena Blagne in Nace Junkar, ki bosta postavila piko na i s skladbo Vrniva se na najino obalo. Letos namreč mineva natanko 30 let, odkar sta s to pesmijo zmagala na Melodijah morja in sonca v Portorožu.

