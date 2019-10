Mineva že 30 let od njunega legendarnega dueta #video

Letos mineva natanko 30 let, odkar sta na Melodijah morja in sonca s skladbo Vrniva se na najino obalo Helena Blagne in Nace Junkar osvojila srca žirije in poslušalcev v Portorožu. S to zimzeleno uspešnico bosta kot posebna gosta nastopila tudi v prvi epizodi zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu že to soboto, 12. oktobra, ob 20. uri na Planetu.