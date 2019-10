Učenka v šoli vožnje izgubljala živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom spremljamo znane Slovence, ki so se podali na izziv opravljanja vozniškega izpita. Da v vsakdanjem prometu mrgoli voznikov, ki vozijo vse prej kot zgledno, je na lastni koži spoznala tudi modna oblikovalka Lea Behek.

Ko se je modna oblikovalka in vizažistka Lea Behek, znana po sodelovanju z Raiven, pripeljala v križišče, je opazila, da voznik pred njo kljub zeleni luči ni speljal, zato je brez pomislekov pritisnila na hupo.

S tem je kar nekoliko presenetila svojo učiteljico vožnjo, ki takšnega vedenja seveda ne odobrava, čeprav je Lea razložila, zakaj je to storila. Lea je bila še nekajkrat na robu z živci, zato ji je Julija razložila, da se mora na to navaditi, saj za nestrpnost v prometu ni prostora. Več v videu in nocojšnji oddaji Znani prvič za volanom.

