Gorazd Žilavec: Tudi mene so že vrgli na 'finto'! #intervju

V oddaji boste moči združili z voditeljem Mariem Ćulibrkom, s katerim bosta tekmovalcem na poti do glavne nagrade postavljala najbolj odbite izzive. Sta že kdaj prej sodelovala?

Z Mariem sva se prvič srečala v eni od oddaj na nacionalni televiziji in sva se takoj ujela. Jaz sem ga prej spremljal bolj na spletu in mi je bil takoj "pravi tip". Tudi on je poznal moje delo, in ko sva se prvič srečala, je bilo, kot da se poznava že dolgo. Mario mi je zelo pri srcu in je pravi frajer!

Voditelj oddaje Znajdi se! Mario Ćulibrk in igralec Gorazd Žilavec

Vaša tokratna naloga je bila tekmovalce voditi skozi izzive. Ste uživali v ''mučenju'' tekmovalcev ali je bilo na začetku kaj zadržkov?

Pri prvih, nedolžnejših izzivih sem se kar zabaval. Ko pa so prihajale težje naloge, in če se je gost začel potiti, mi ni bilo vseeno. Ob teh trenutkih sem si govoril: "Pa saj bo gost čez nekaj minut izvedel, da je vse le potegavščina, in bo spet vse v redu." Osebno mi ni všeč, da se ljudje ob meni počutijo nelagodno.

Kateri odziv tekmovalcev vas je najbolj presenetil?

Najbolj ganjen sem bil, ko je prijatelj v tekmovalca buljil, češ, kaj ti pa je, a se ti je zmešalo. Tudi tekmovalec se je kar močno potil, spotakniti je namreč moral natakarja. Ko je na koncu vseeno prišel do 500 evrov, si je oddahnil in takoj rekel: "Zaslužila (dvojina!) sva 500 evrov!" Ganila sta me njegova kolegialnost in zavedanje, da si je njegov prijatelj prav tako zaslužil nagrado, saj je bil pol ure v zelo neprijetnem položaju. Po snemanju je prijatelj priznal, ga je čisto zares skrbelo za tekmovalčevo duševno zdravje.

Ste bili tudi sami kdaj žrtev kakšne dobre potegavščine oziroma skrite kamere?

Ja, pred letom dni me je poklical kolega, igralec Jurij Drevenšek, spremenil glas in se izdajal za delavca Darsa ter mi "sporočil", da se je moja vinjeta za avto "izrabila", ker naj bi "porabil" celotno kvoto kilometrov, in da mi bodo, če ne bom kupil nove, zaplenili avto. "Razložil" mi je še, da to ve le malo ljudi, ker da to piše "v drobnem tisku" v Zakonu o vinjeti.

V trenutku mi je narasel krvni tlak in popolnoma sem ''znorel'' ter začel kričati v telefon, da si ne morejo kar sredi leta zmišljevati novih pravil in da naj se obrišejo pod nosom ter da nove vinjete od mene ne bodo dobili. Po tem se mi je Jurij predstavil, mi povedal, da se je le malo pošalil in da me je klical zaradi prevoza v Izolo. Jaz sem bil tako jezen, da sem mu zabrusil le: "NE," in odložil telefon. Seveda sem ga čez minuto poklical in mu čestital za najboljši nateg v mojem življenju! (smeh)

Kje vas gledalci poleg v nocojšnji oddaji Znajdi se! lahko še vidijo?

Trenutno v Drami Maribor, kjer sem zaposlen, igramo najnovejšo predstavo Grmače, v prihodnjih mesecih pa bomo "prekrižarili" Slovenijo s predstavo Popolni tujci (SNG Drama Maribor), ki je v Mariboru trenutno zelo velik hit!

Oddaja Znajdi se!, v kateri bo gostoval igralec Goraz Žilavec, bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planet TV.