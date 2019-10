Luka Korenčič o skriti kameri: Ko je odvihrala iz gostilne, smo bili v šoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec in komik Luka Korenčič, tokratni gost voditelja Maria Ćulibrka v zabavni oddaji s skrito kamero Znajdi se!, nam je zaupal, da je tokrat prvič sodeloval v skriti kameri in da ga je kar nekaj stvari močno presenetilo.

Luka voditelja oddaje Znajdi se! Maria Ćulibrka že dobro pozna. "Z Mariem sva se že nekajkrat srečala pred kamerami, tu in tam pa tudi na odru. Vedno pa sem vesel priložnosti, da skupaj izpeljeva kakšno potegavščino. Moram priznati, da je bilo snemanje oddaje moja prva izkušnja s skrito kamero, in vidim, da za dobro oddajo potrebuješ tako dobrega voditelja kot dobro ekipo, saj skrita kamera ni mačji kašelj."

Luka Korenčič bo tokratni gost v oddaji Znajdi se!.

Prav zato, ker je bil priljubljeni komik tokrat prvič del skrite kamere, je bil na začetku razumljivo malce zadržan. "Pri prvem gostu sem bil malce v zadregi, saj je bil starejši gospod in se mi je malce smilil. Ko mi je nato Mario pojasnil, da se je sam prijavil, se mi je začela smiliti gospodova spremljevalka, ki seveda ni vedela, da je žrtev skrite kamere," je v smehu pojasnil Luka.

Zelo zabavno mu je bilo opazovati ljudi, ki niso vedeli, da so žrtve skrite kamere, nekateri pa so ga tudi malce šokirali: "Ko je bilo eni od spremljevalk preveč, je odvihrala iz restavracije in mi smo nekaj trenutkov samo debelo gledali. Nismo vedeli, kaj reči."

Gospa se ni menila za vzklike prijateljice, da gre za skrito kamero.

Nekaj težav mu je delal tudi mikrofon, v katerega je tekmovalcu šepetal navodila za izzive. "Dobro je vedeti, da če lučka gori, mikrofon ne dela in te tekmovalci ne slišijo. Slišijo pa te, ko misliš, da mikrofon ne dela. Tako mi je uspelo poskrbeti za kar nekaj zmede, predvsem v ušesih tekmovalca," je v smehu povedal Luka, ki ga skupaj z voditeljem Mariem Ćulibrkom lahko vidite na delu že nocoj ob 21. uri na Planetu.

