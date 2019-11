Pri Črnem Petru tokrat tudi Jan Plestenjak, Modrijani in Kvatropirci #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že to soboto ob 20. uri vas na Planetu čaka večer, poln dobre glasbe. V gostilno Pri Črnem Petru je voditeljica Jasna Kuljaj namreč tokrat kot posebnega gosta povabila Jana Plestenjaka. Priljubljeni glasbenik bo ob tej priložnosti na glasbeni oder stopil tudi skupaj z zelo priljubljenim narodno-zabavnim ansamblom Modrijani in skupino Kvatropirci.

Poleg njih bosta za dobro glasbo skrbela še ansambel Banovšek in skupina Zaka pa ne. V oddaji pa vas čaka tudi prav posebno glasbeno presenečenje. Voditeljica oddaje Jasna Kuljaj bo v družbi Špele Grošelj in Ljubice Špurej Jazbinšek zapela pesem Trije petelini, ki sta jo napisala Zdenko Cotič - Coto in Jan Plestenjak.

Ljubica Špurej Jazbinšek, Špela Grošelj in Jasna Kuljaj Foto: Bojan Puhek

Seveda tudi tokrat ne bo šlo brez zabavnega omizja, postavne natakarice Sofije in energičnega lastnika gostilne, Argentica Angela.

