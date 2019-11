Upa, da bo ljubezen našla v oddaji Zapleši v ljubezen #intervju

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Nikoli v življenju nisem bila na zmenku na slepo. Zdi se mi zanimiva izkušnja, zato sem se odločila poskusiti.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Nikoli nisem obiskovala plesnega tečaja, zato ne obvaldam ravno pravilnih korakov. Moj najljubši ples je tango, obožujem ta ples, ker je poln različnih občutkov in strasti, zato ustreza mojemu temperamentu. Žal ga ne znam plesati, ampak sanjam, da se ga bom nekoč naučila.

V prostem času Iryna najraje zahaja v fitnes. Foto: Facebook

Kakšen je za vas popoln moški?

Sem mnenja, da nihče ni popoln, vsak ima svoje pluse in minuse. So pa mi všeč visoki moški, najmanj 180 centimetrov, športne postave, brez pivskega trebuha (smeh, op. p.). Rada imam moške, ki skrbijo za svoje zdravje in telo, tako da se redno rekreirajo. Veliko mi pomeni tudi topel in lep pogled. Moški mora biti tudi razgledan, imeti smisel za humor, biti iskren in samozavesten, ker žensko po štiridesetem letu, lahko presenetiš samo še z ljubeznijo. Čisto in iskreno.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri partnerju me lahko zmoti, če je neurejen, ima umazane in zanemarjene čevlje in če se rad prepira. Če me ne upa pogledati v oči in skriva svoj pogled. Moti me, če ne skrbi za svoje telo. Namreč moški v zrelih letih, ki skrbijo zase, so lahko videti bolje kot marsikateri mladenič.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Pet let sem že vdova. Smrt moža je bila zame huda izkušnja. Pred nekaj meseci sem bila sicer v zvezi z moškim, ki pa je delal v tujini, zato se nisva veliko videla. Prišlo je tudi do nezvestobe z njegove strani, zato sva se razšla.

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

Imam majhno upanje, da se bom v oddaji tudi zaljubila. Pričakujem, kakšno prijetno presenečenje, čeprav sem z leti postala bolj pazljiva. Ne verjamem več vsemu, kar vidim in slišim.

Kakšen ples bo v oddaji odplesala Iryna in kdo bo njen soplesalec, si poglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.