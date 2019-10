Ta lepotica bo iskala ljubezen v novi zmenkarski oddaji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaja prihaja iz Ljubljane in je študentka prava. V prostem času se rada rekreira in zabava s prijatelji. Lahko bi rekli, da je obsedena s čiščenjem, saj nam je razkrila, da sesa tudi po trikrat na dan.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Do zdaj še nisem bila na nobenem zmenku na slepo, tako da bo ta oddaja zame čisto nova izkušnja. Upam, da dobra.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Ples sem sicer trenirala dve leti v osnovni šoli, ampak poleg tega prav veliko izkušenj s plesom nimam.

Foto: osebni arhiv

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj moški mora biti skrben, prijazen, pošten in nasmejan. Vizualno pa me najbolj očarajo lep nasmeh, športna postava in dober slog oblačenja.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Najbolj me zmoti, če je nekdo preveč vzvišen in če je prepričan, da mora imeti vedno prav. Prav tako mi ni všeč, če je nekdo premalo delaven.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Moram priznati, da do zdaj nisem imela nobenih slabih izkušenj v zvezah. Ko se ni izšlo, sem se s tem sprijaznila in obdržala prijateljski odnos.

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

V oddaji se bom pustila presenetiti. Bom videla, kako se bova s soplesalcem ujela in kaj se bo dogajalo po koncu snemanja oddaje.

Kakšen ples bo v oddaji odplesala Kaja in ali bo prvi dotik prižgal tudi iskrico ljubezni, si poglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.