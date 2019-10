Že na prvem zmenku ga je povabila na golo kopanje #video

V oddaji Zapleši v ljubezen gre za malce drugačne zmenke, kjer se dva, ki se ne poznata, prvič srečata na plesnem parketu in zaplešeta koreografijo, ki sta se jo vsak posebej prej naučila pri vrhunskih plesnih trenerjih in voditeljih oddaje Jagodi in Juriju Batagelju. Med plesom se hitro vidi, ali med kandidatoma preskakujejo iskrice. Vsi kandidati v prvi oddaji so bili navdušeni nad soplesalci in so brez pomislekov privolili v drugi zmenek. Novi del oddaje je na sporedu že nocoj ob 21. uri.