V novi oddaji s plesnimi zmenki tudi ta simpatična mamica #foto

Nocoj ob 21. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali oddajo Zapleši v ljubezen, v kateri se bodo tesno prepletali zmenki in ples. Vodila jo bosta vrhunska plesalca in plesna trenerja Jurij in Jagoda Batagelj, ki bosta skrbela tudi za koreografije kandidatov. Že v prvi oddaji bo ljubezen na prvi dotik poskusila najti tudi 29-letna Nina iz Ljubljane.