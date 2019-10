V drugo oddajo Pri Črnem Petru prihajajo Bepop #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že to soboto ob 20. uri se boste lahko spet zabavali z oddajo Pri Črnem Petru. Poleg Jasne in Angela bomo v gostilni dobili novo postavno natakarico, zabavno omizje štirih navihanih likov pa bo poskrbelo za smeh. Na glasbenem odru se bodo tudi tokrat zvrstili številni priljubljeni slovenski glasbeniki.

Osrednje gostje tokratne oddaje bodo dekleta iz priljubljene skupine Bepop, ki so se pred kratkim vrnile na slovensko glasbeno sceno in ki jo po novem sestavljajo le tri dekleta. Razkrile nam bodo, kako so se odločile vrniti na glasbeno pot, v oddaji pa bodo nekaj svojih nepozabnih glasbenih uspešnic tudi zapele.

Še pred tem pa jih bo lastnik gostilne Argentinec Angelo postavil pred prav poseben izziv, ki vključuje gol, nogometno žogo in pladenj s kozarci.

Dekleta bodo morala pokazati gostilniške in nogometne sposobnosti naenkrat. Katera bo bolj uspešna? Foto: Bojan Puhek

Tudi tokrat dobre glasbe ne bo manjkalo. Na odru oddaje bomo poleg bepopovk videli še Domna Kumra, ansambel Mladi Dolenjci, kvartet Pušeljc in ansambel Stil. Svojo malce posebno glasbeno točko pa pripravlja tudi novinar Regon Novinec (Sašo Dukić).

Štiri like za omizjem, ki skrbijo za smeh, pa tokrat čaka prav posebno presenečenje. V gostilno bo namreč prišla nova natakarica, ki bo enemu izmed četverice kar malce zagrenila življenje, medtem ko je bo lastnik gostilne Angelo zelo vesel, saj mu bo dodaten par rok v polni gostilni prišel zelo prav.

