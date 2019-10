Argentinec Angelo: Slovenci preveč "komplicirate" #foto

V oddaji Pri Črnem Petru, ki si jo boste a Planetu lahko prvič ogledali že v soboto, 12. oktobra, ob 20. uri, nas bo zabaval tudi temperamentni in energični Angelo, ki se je pred osmimi leti preselil v Slovenijo. Preverite, kaj nam je povedal o Sloveniji in Slovencih.

Angelo je v Slovenijo najprej mislil priti na nekajmesečni obisk, saj tu že živijo starši njegove izbranke Veronice. Kmalu nato ju je Slovenija tako prevzela, da sta se odločila tukaj ustvariti dom in družino. "Sprva sva nameravala ostali le tri mesece, potem pa sva se zaljubila v zeleno pokrajino, čist zrak, mir, zdaj pa sva tu že osem let," nam je povedal vedno razigrani Argentinec, ki je sicer že prepotoval velik del sveta. Nikjer pa se mu ni zdelo tako lepo kot pri nas.

Tudi nad Slovenci je navdušen, čeprav pri nas pogreša malce več sproščenosti, ki je značilna za države Latinske Amerike. "Slovenci ste zelo prijazni in ste me takoj sprejeli za svojega. Me pa pri vas moti to, da ne znate dovolj uživati življenja in uživati v dobrinah, ki jih je okoli vas vse polno. Zdi se mi, da malce preveč 'komplicirate'," je z nasmehom na ustih zaključil Angelo.

