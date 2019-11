Fotomodel, ki bo ljubezen iskal v zmenkarski oddaji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen, v kateri poskušajo kandidati prek plesnega zmenka na slepo prižgati iskrico ljubezni, bomo spoznali tudi 29-letno vedno nasmejano Marino. Marina je vizažistka in umetnica iz Ukrajine, ki v Sloveniji živi že sedem let. K nam jo je pripeljala ljubezen. Trenutno dela kot model, v prostem času pa rada slika, imela je tudi že več slikarskih razstav.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo še nisem bila nikoli, zato ne vem, kaj sploh lahko pričakujem. Se pa že veselim.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Lahko rečem, da imam s plesom kar nekaj izkušenj. Pred leti sem hodila na treninge trebušnega plesa in plesa ob drogu, nekaj časa pa sem obiskovala tudi tečaj salse. Najraje pa zaplešem kar doma.

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj idealni moški je eleganten džentelmen, ki je karizmatičen, komunikativen in pogumen. Mora biti tudi ambiciozen in imeti jasno zastavljene cilje za prihodnost. Fizično pa so mi všeč visoki moški, s športno postavo in modrimi očmi.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Moški mora biti sposoben razumeti žensko. Tisti, ki ne more razumeti, kaj ženska želi, ji načeloma ne more ničesar dati, niti na fizični niti na duhovni ravni. Sicer pa me mora moški tudi fizično privlačiti. Če tega ni, potem ne verjamem, da se iz tega lahko kaj razvije.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Šest let sem bila v resni zvezi, ampak sva s partnerjem zaradi različnih pogledov na skupno prihodnost raje šla vsak svojo pot.

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

V oddajo Zapleši v ljubezen sem se prijavila predvsem zaradi zanimive izkušnje. Zanima me, kako je na zmenku na slepo zaplesati s popolnim neznancem. Ne pričakujem, da bom v oddaji našla ljubezen, čeprav priznam, da tudi o tem razmišljam. Bomo videli, kaj bo.

