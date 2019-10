Hrvaška TV-voditeljica po ljubezen v slovenski šov #foto

Marina je diplomirana biologinja in magistra nutricistike, ki dela kot voditeljica na televiziji v hrvaški prestolnici. Ima svojo kuharsko oddajo. Veliko potuje, zaradi dela pa je razpeta med Hrvaško, Turčijo in Nemčijo. Štiriintridesetletnica je bila nazadnje v večletni zvezi, vendar sta se s fantom razšla zaradi različnih pogledov na življenje. Rada bi se ustalila, saj verjame, da je življenje v dvoje lepše.

Želi si duhovitega, simpatičnega moškega vedrega duha, ki mora biti višji od nje tudi takrat, ko obuje petke. Pomembno je tudi, da rad potuje, je ambiciozen, duhovit, uživa v dobri hrani in vinu. Ne mara pa takšnih, ki so zase prepričani, da so najboljši in da vse vedo.

Plesa nikoli ni trenirala, najraje pa zapleše doma med vsakdanjimi opravki. Zase pravi, da za ples ni preveč nadarjena, vseeno pa ima ples rada in ima voljo do učenja.

Kakšen soplesalec in ples nocoj čakata simpatično Marino, izveste v nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

