Upokojenka prvič na zmenku na slepo: Zaljubimo se lahko tudi v teh letih #intervju

Vlasta iz Ljubljane je upokojenka in babica, ki zelo rada pleše, kvačka, štrika, hodi v hribe in spoznava nove ljudi. Poročena je bila 20 let in ima dva sinova.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo nisem bila še nikoli, zato bo to zame vsekakor nova in zanimiva izkušnja.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Že odkar pomnim, sem rada plesala. Že v osnovni šoli sem plesala pri folklori, kasneje bolj samouk. Pri štiridesetih sem bila na tečaju. Od upokojitve naprej sem približno tri leta plesala pri upokojencih, pod vodstvom plesnega učitelja, potem pa sem bila še dve sezoni na tečaju družabnih plesov v klubu Bolero. Zadnji dve leti pa ne plešem več, razen občasno. Trenirala pa nisem nikoli.

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj popoln moški ... No ... Recimo, da mora biti normalne postave, višine, simpatičen, da nima dveh "levih" rok, da je iznajdljiv, sposoben kaj sam postoriti, delaven, urejen, predvsem pa moram čutiti v njegovi bližini varnost, razumevanje, dobrega sogovornika, smisel za humor in najpomembneje: iskreno ljubezen. No, še kaj bi se našlo. Aha, pa da je finančno neodvisen (smeh, op. p.).

Kaj vas na partnerju lahko zmoti?

V odnosu je vsekakor zelo pomembna iskrenost. Laž je eden izmed najpogostejših vzrokov za alarm. Tudi nasilnost in ljubosumnost spadata tukaj zraven.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Poročena se bila približno dvajset let, potem je bilo nekaj krajših zvez. Nikoli pa nisem doživela nobenih slabih izkušenj.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji tudi zaljubili?

Nikoli ne reci nikoli, vse je možno, tako kot se učimo celo življenje, se tudi zaljubimo lahko tudi v starejšem obdobju življenja.

Ali bo med gospo Vlasto in njenim plesnim partnerjem že na prvem skupnem plesu preskočila iskrica ljubezni, izveste v nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen ob 21. uri na Planetu.

