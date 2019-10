Je simpatični par iz Zapleši v ljubezen pristal skupaj? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi oddaji Zapleši v ljubezen, kjer gre za nekoliko drugačne zmenke s plesom, smo spoznali tudi 21-letno študentko Fakultete za upravo iz Ljubljane in 22-letnega grafičnega tehnika iz Medvod. Zdelo se je, da sta ustvarjena drug za drugega, zato verjamemo, da bodo gledalci oddaje razočarani, ko bodo izvedeli, da se stvari med njima niso razvijale tako, kot so pričakovali. Preverite, kaj sta nam povedala.

Matevž nam je povedal, da je bil tokratni zmenek na slepo njegova prva tovrstna izkušnja. "S svojim nastopom v oddaji sem bil še kar zadovoljen, vendar vem, da bi lahko odplesal še bolje. Kakšna napaka se je vseeno pripetila, to pa gre pripisati živčnosti in dejstvu, da s s soplesalko prej nikoli nisva vadila skupaj." Da se je primerilo nekaj napak, nam je potrdila tudi Kaja, ki pa je poudarila, da sta se s soplesalcem vseeno dobro odrezala.

Tako sta se v oddaji Zapleši v ljubezen vrtela Kaja in Matevž.

Kakšen prvi vtis sta naredila drug na drugega?

"Kaja je pustila dober prvi vtis. Všeč mi je bila že samo zaradi tega, ker sem jo po vseh vajah na prvem plesu končno zagledal. Sicer pa sem bil med plesom precej živčen in po pravici povedano sem bil bolj osredotočen na moje korake kot na soplesalko," je prvo srečanje s simpatično Kajo opisal Matevž.

Tudi Kaja je bila navdušena nad soplesalcem, ki sta ji ga namenila Jurij in Jagoda Batagelj: "Že takoj se mi je zdel simpatičen, ko sem ga še malo bolje spoznala, pa sem to lahko samo še potrdila."

Naslednjega zmenka ni bilo

"Po snemanju sva se skupaj še malo sprehodila po Piranu in se pogovarjala. Lahko rečem, da sva se kar ujela, vendar se več kot prijateljstvo ni razvilo. Gledalce pa moram razočarati, ker nama ni uspelo izpolniti obljube in si oddaje nisva ogledala skupaj." Podobno zgodbo nam je povedala Kaja. "Po zaključku sva se povezala na družbenih omrežjih, tako da mislim, da bova ostala v stikih le kot prijatelja."

Je pa Matevž poudaril, da je bilo snemanje oddaje Zapleši v ljubezen zelo dobra izkušnja in bi jo z veseljem ponovil."Predvsem mi je bilo všeč, ker se skozi ples spoznaš na čisto drugačen način. Pripravljaš se in ves radoveden ugotavljaš, kako bo vse skupaj videti in kakšna bo soplesalka. Brez dvoma lahko rečem, da se bom s plesom ponovno srečal kar se da kmalu. Ples pa bom zagotovo še uporabljal za spoznavanje deklet, saj katero pa si ne želi plesati v paru?" je v smehu sklenil Matevž.

