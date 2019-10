Po plesnem zmenku na slepo: sta Nina in Boris pristala skupaj?

V prvi oddaji so se na plesni zmenek odpravili štirje kandidati. Videli smo lahko, kako so odplesali in kakšen je bil njihov prvi zmenek. Kaj se je dogajalo po oddaji, ali se je iz tega razvilo kaj več in ali imamo kakšen zaljubljen par? Kaj sta nam zaupala Nina in Boris, si lahko preberete v nadaljevanju.

V prvi oddaji smo najprej spoznali 29-letno Nino iz Ljubljane in 34-letnega Borisa iz Kranja, ki sta se že na prvem zmenku odpravila na golo kopanje. Iz tega je bilo mogoče sklepati, da bosta medsebojne spoznavanje nadaljevala tudi po koncu snemanja oddaje.

Nina sicer s svojim plesom v oddaji v nasprotju z Borisom ni bila preveč zadovoljna. "Bila sem preveč lesena (smeh, op. p.) Znam veliko bolje. Morda so me zmedle kamere, pa tudi dejstvo, da s soplesalcem nikoli prej nisva skupaj zaplesala, je naredilo svoje," je povedala energična Ljubljančanka.

Boris in Nina med plesom, ki sta ga odplesala ob prvem srečanju.

Kakšna sta se zdela drug drugemu kot plesna partnerja?

"Na soplesalki sem najprej opazil to, da je zelo energična, strastna in precej živahno dekle, ki se ne boji pokazati svoje seksapilnosti in občutkov. Moral sem jo kar malo krotiti, saj je pokala od energije," nam je zaupal Boris o Nini, medtem ko je bila ona bolj skopa pri odgovoru. "Bil je prisrčno prijateljski," je dejala.

Kaj se je med njima dogajalo po koncu oddaje?

Nina tudi ob tem vprašanju ni hotela preveč razkriti: "Moram povedati, da je Boris legenda in da sva se ob drugem druženju pošteno nasmejala. Z njim se vsekakor ni težko ujeti. Je ravno prava mešanica dobrosrčnega, simpatičnega in prijaznega fanta."

Za Borisa je bil to prvi zmenek na slepo.

Nam je pa zato Boris bolj odkrito povedal, kako so se stvari med njima odvijale po oddaji. "Po snemanju sva se dobila na pijači, si povedala nekoliko več o sebi in se malo bolje spoznala. No, na pijači sva naredila tudi nekaj selfijev za spomin na najin plesni zmenek (smeh, op. p.). Zdaj nisva več v stiku, saj ima ona drugačne želje. Nič se ni razvilo v skupni smeri in dvomim, da se kaj bo. Želim ji srečo in vse dobro še naprej," je sklenil Boris.

