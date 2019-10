Bepop: Zdaj pesmi pojemo s še večjim zanosom in navdušenjem #intervju

Nocoj ob 20. uri vas na Planetu čaka obilo zabave z oddajo Pri Črnem Petru, kjer bodo tokratne gostje dekleta iz pred kratkim ponovno združene in zelo priljubljene skupine Bepop. Z njimi smo se pogovarjali o nastopu v oddaji, o tem, kakšni so odzivi oboževalcev ob njihovi vrnitvi na glasbene odre in ali lahko v kratkem pripravljajo tudi kakšno novo pesem.

Nastopile ste v novi oddaji Pri Črnem Petru. Je bilo tako "fajn" kot poje refren oddaje?

Lepo smo se imele. Srečale smo veliko glasbenih kolegov, ki jih v tem vmesnem času, ko smo se bolj posvečale materinstvu in družini, nismo imele priložnosti. Pa dobro je bilo ugotoviti, da smo po vseh teh letih še vedno vajene kamer, tako da je delo teklo gladko in sproščeno.

Dekleta v oddaji Pri Črnem Petru čaka tudi poseben izziv. Foto: Bojan Puhek

Lastnik Angelo je preizkusil tudi vaše natakarske in nogometne veščine? V čem ste sicer boljše: imate več natakarskih ali nogometnih izkušenj?

Vse tri smo se v najstniških in študentskih letih preizkusile tudi v vlogi natakaric in s tem v tistem času zaslužile dodatno "žepnino". Ker pa smo zdaj vse mamice, imamo tudi z igrami z žogo veliko izkušenj, pa čeprav imamo same deklice. Skupaj imamo šest deklic (smeh, op. p.). Kaj nam gre bolje od rok ali nog, pa boste videli v oddaji.

Tudi v zakulisju oddaje je bilo verjetno zabavno. Se je zgodilo kaj posebnega?

Da, pa se je res. S kvartetomom Pušeljc smo ob koncu snemanja oddaje skupaj zapeli refren naše pesmi Moje sonce. Izzvali so nas namreč z vprašanjem, kaj mislimo, kako bi zveneli skupaj, pa smo poskusili. Priznajte, ni slabo, sploh iz prve, brez vaje in po večurnem TV-snemanju.

Njihov poskus si lahko pogledate v spodnjem videu.

Ob vaših hitih postanemo vsi tudi malce nostalgični in se radi spominjamo, kako smo v en glas peli refrene vaših pesmi. Tudi vas še vedno prevevajo ti občutki?

Tudi me postanemo nostalgične, predvsem pa smo presenečene in hkrati presrečne, da so ravno naši komadi pri ljudeh tako dobro zapisani, da jih radi prepevajo in da v njih vzbudijo lepe občutke in spomine. Zdaj smo predvsem bolj zrele in suverene na odru, zato še s toliko večjim zanosom in navdušenjem pojemo te pesmi.

Nad vašo vrnitvijo na glasbene odre so oboževalci navdušeni. So se v tem času, kar vas ni bilo na sceni, nastopi in vse, kar se dogaja okoli tega, kaj spremenili?

Niti ne. Pozitivno smo presenečeni nad tako dobrim odzivom, ljudje med našim nastopom uživajo in na ves glas prepevajo. Počaščene smo, da poznajo večino naših besedil. Cele tekste, ne le refrene, kar je še posebno priročno, ko skupaj zapojemo Simonove dele besedil. Novost na naših nastopih je sedaj tudi ta, da občasno na kakšnih poslovnih dogodkih ali porokah zapojemo v akustični verziji s kitaristom in tolkalistom, kar nam je še v večje veselje - za dušo. In ko smo ravno pri tem: za Miklavža nas boste lahko spoznali v nekoliko drugačni zvočni podobi, več o tem pa v dnevu ali dveh na naših družabnih kanalih.

Voditeljica Jasna Kuljaj in dekleta iz skupine Bepop Foto: Bojan Puhek

Lahko v kratkem vaši oboževalci poleg priljubljenih hitov pričakujemo tudi kako novo pesem?

Prepuščamo se toku dogajanj. Vendar, če na začetku naše vrnitve takšnih načrtov ni bilo, jih sedaj ne izključujemo. Pustite se presenetiti. Vse smo si potrdile, da zelo uživamo ponovno v tej vlogi in potrudile se bomo, da bo trajalo čim dlje.

