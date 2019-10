Par iz Zapleši v ljubezen na še enem zmenku #foto

Marjetko in Petra smo najprej vprašali, kako sta bila zadovoljna s svojim plesnim nastopom v oddaji. "Lahko rečem, da sem zadovoljna sama s sabo, predvsem sem ponosna, da sem se lahko v tako kratkem času naučila takšno koreografijo," je povedala Marjetka.

Tudi Peter meni, da se je dobro odrezal. "Glede na to, da plesa nikoli nisem treniral in da je od zadnjega začetnega plesnega tečaja že več kot 13 let, sem bil s plesnim nastopom v oddaji zadovoljen, saj je trema pred kamerami naredila svoje, sploh pa si nisem predstavljal, da se bom praktično v samo štirih urah in pol naučil vso koreografijo," je razložil Peter, ki nam je zaupal tudi, da je pred tem že bil enkrat na zmenku na slepo. Iz tega se je celo razvila ljubezenska zveza, ki pa se po njegovih besedah ni dobro končala.

Kakšen prvi vtis sta naredila drug na drugega?

"Marjetka je name naredila zelo pozitiven vtis, po pravici povedano za soplesalko nisem pričakoval take lepotičke. Od prvega pogleda na Marjetko ne morem pozabiti njenih oči. Je zelo simpatična, seksi in zelo živahna," je svojo tokratno soplesalko opisal Peter.

"Ko sem prvič zaplesala z njim, sem takoj začutila njegovo energijo, dobrosrčnost ... Takoj sem zaznala, da je zelo dober po srcu," pa je o Petru povedala Marjetka.

Na drugi zmenek sta se odpravila na Bled Foto: osebni arhiv

Druženje sta Jeseničan in Velenjčanka nadaljevala tudi po koncu snemanja oddaje. "Ko so se kamere ugasnile, sva se sproščeno pogovarjala še pozno v noč. Je pa Marjetka prejšnjo nedeljo prišla še na Jesenice, kjer sva šla namesto na kremšnito na pico, ki jo bolj obožuje. Po kosilu sva se odpeljala na Bled, kjer sva šla okrog jezera in na hribček nad Zako - Ojstrico. Ob jezeru in na Ojstrici sva napravila nekaj fotografij. Na mojo pobudo sva pri klopci ob Vili Bled po 14 dnevih od konca snemanja še enkrat zaplesala najin ples. Prijeten sprehod sva končala na pijači. Sva pa prijatelja in upam, da se srečava tudi na kakšnem plesu brez kamer," je njun drugi zmenek opisal Peter.

"Najin drugi zmenek je bil na Bledu, imela sva se zelo lepo, kot prijatelja dobro delujeva. Oba imava rada podobne stvari. Ampak z moje strani žal še ni nobene iskrice, ker težko odprem svoje srce. Ampak pustimo času čas. Bomo videli, " nam je zaupala Marjetka.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.