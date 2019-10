V plesno zmenkarsko oddajo gre po ljubezen #foto

V prvi oddaji Zapleši v ljubezen sta oba para uspešno odplesala svojo koreografijo. Kaže, da so med njimi preskakovale tudi ljubezenske iskrice, saj so vsi štirje plesalci privolili v naslednji zmenek. Že nocoj bomo spoznali nove štiri kandidate, ki bodo iskali ljubezen na prvi ples. Med njimi bo tudi Marjetka iz Velenja.

Marjetka je energično in zabavno dekle iz Velenja. Dela v Gorenju kot strojni tehnik in velikokrat zapleše kar med kontrolo pečic. Želi si otrok, zato išče partnerja, ki si jih tudi želi, mora pa znati tudi plesati. Prepričana je, da brez plesa ni življenja. To je njena najljubša oblika sprostitve, zato se večkrat odpravi v kakšen klub in tam prepleše celo noč.

Kakšen je za vaš popoln moški?

Moj popoln moški me more znati nasmejati in mora imeti voljo do plesa, da me lahko celo noč vrti po plesišču. Dobrodošlo je, da zna kaj skuhati in da se ukvarja s kakšnim športom. Mora biti samostojen, kot sem jaz, ker maminih sinčkov ne potrebujem (smeh, op. p.). Mora mi znati prisluhniti in mi vedno stati ob strani. Rad mora imeti otroke. Barva las in oči mi nista pomembni, pomembnejša sta srce in spoštovanje.

Kaj vas na partnerju lahko zmoti?

Zmoti me lahko, če ima preveč kilogramov. Biti mora vsaj malo fit, kar pomeni, da da nekaj nase. Ne sme biti preveč vsiljiv, raje imam, da je bolj sramežljive sorte.

Foto: Facebook

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

V zvezi sem bila 14 let. Zaljubila sem se v mladih letih in mislila sem, da na svetu obstaja samo on. Na koncu se pač ni izšlo. Zdaj sem že kar nekaj časa samska, ker vem, kaj hočem in česa ne potrebujem.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji tudi zaljubili?

Seveda dopuščam, ker nikoli ne veš, kje lahko preskoči kakšna iskrica. Pričakujem nekoga, ki me bo znal tako zavrteti, da mi bo dobesedno spodnesel tla pod nogami.

Koliko in kakšne izkušnje imate s plesom?

Plesa nikoli nisem trenirala, sem bolj samouk. Rada grem ven v kakšen klub in tam poiščem kakšnega dobrega plesalca, ki me zna zavrteteti. Večkrat se zgodi, da plešem vse do jutra.

Ste bili že kdaj na zmenku na slepo, kako se je končalo?

Da, že večkrat. Ampak nikoli ni bilo tiste prave kemije, da bi se zaljubila.

Kakšen ples bo v oddaji odplesala Marjetka in kdo bo njen soplesalec, boste izvedeli v nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri.