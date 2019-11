Godlerjeve klofute navdušile tudi Jasno Kuljaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljico oddaje Pri Črnem Petru Jasno Kuljaj je ob ogledu oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem do solz nasmejal motivacijski prijem, ki ga je Jure Godler uporabil pri motiviranju piscev scenarija za svojo oddajo. Ta jo je celo tako navdušil, da ga je za šalo na enem od svojih profilov na družbenih omrežjih predlagala soustvarjalcu oddaje Pri Črnem Petru, Jožetu Potrebuješu.

V oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, ki jo lahko spremljate vsako sredo ob 22. uri na Planetu, smo si v prejšnji epizodi lahko ogledali tudi zabavni posnetek turškega nogometnega trenerja, ki je vsakemu izmed svojih varovancev med polčasom, zaradi slabe igre, primazal klofuto. To jih je spodbudilo, da so v drugem delu igre zaigrali kot je treba in obrnili rezultat v svojo korist.

S podobnim prijemom je nato (seveda bolj za šalo kot zares) poskusil tudi voditelj oddaje Jure Godler, ki je v oddaji občinstvo hudomušno vprašal: "Ste opazili, da so v tokratni oddaji šale veliko bolj smešne?" Več v videu:

Juretova šala pa je tako nasmejala voditeljico Jasno Kuljaj, da jo je na družbenih omrežjih delila in pozvala Jožeta Potrebuješa, naj tudi sam kdaj uporabi to metodo pri motiviranju ustvarjalcev oddaje Pri Črnem Petru.

Objava Jasne Kuljaj:

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je na sporedu vsako sredo ob 22. uri, zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru, ki jo vodi Jasna Kuljaj, pa vsako soboto ob 20. uri, na Planetu.

