Jasni Kuljaj pripravili prav posebno presenečenje #video

V včerajšnji oddaji Pri Črnem Petru so voditeljici Jasni Kuljaj pripravili prav posebno presenečenje. V studiu se ji je namreč pridružil dolgoletni sovoditelj in prijatelj Boštjan Romih. Bilo pa je tudi nekaj glasbene nostalgije.

Lastnik gostilne Pri Črnem Petru Angelo se je odločil, da v tokratni oddaji preseneti voditeljico Jasno Kuljaj. Najprej ji je s pomočjo fantov iz zabavnega omizja zavezal oči, nato ji je vsak dal zabaven namig. A to ni pomagalo in Jasni ni uspelo ugotoviti, kdo prihaja v gostilno, je pa bila zato veliko bolj vesela, ko je na vratih zagledala svojega dobrega prijatelja in nekdanjega sovoditelja Boštjana Romiha. Več v videu.

S tem pa ni bilo konec nostalgije. Na glasbeni oder v oddaji Pri Črnem Petru je po kar 30 letih premora spet stopil tudi legendarni pevec Božidar Wolfand Wolf, ki je v osemdesetih letih navduševal s številnimi uspešnicami v skupini Randez-Vous.

