Priljubljeni televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih, za katerega pravijo, da ga vsaka tašča želi za svojega zeta, je razkril svoj prav poseben konjiček, ki mu ponuja vadbo in sproščanje hkrati.

Gre za vadbo shaulin kung fu, pri kateri so veščine znane tudi po tem, da kombinirajo samoobrambo s telesno vadbo in zdravje z duhovno-moralno vadbo. Boštjanu, ki bo gost tudi v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, se je na treningu pridružila novinarka Planet TV Tjaša Platovšek, ki je z njim spregovorila tudi o jesensko obarvanih temah: gobarjenju in krompirjevih počitnicah. Več v spodnjem videoprispevku.

