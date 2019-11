Pevec legendarne Oh ne, Cherie po 30 letih spet na glasbenem odru #foto

V tokratni zabavni glasbeni oddaji bosta voditeljica Jasna Kuljaj in lastnik gostilne Pri Črnem Petru Angelo poleg tokratnega posebnega gosta Boštjana Romiha gostila tudi pevca skupine, ki je navduševala v osemdesetih letih.

Foto: Ana Kovač

Božidar Wolfand - Wolf bo ob tej priložnosti prvič po 30 letih na glasbenem odru zapel tudi eno izmed največjih in nepozabnih uspešnic skupine Rendez-Vous Oh ne, Cherie.

Rendez-Vous na predizboru za Evrovizijo v Skopju leta 1984:

Veliki uspeh so Rendez-Vous dosegli leta 1984, ko so kitarist in pevec Božidar Wolfand-Wolf, bobnar Miro Čekeliš, klaviaturist Goran Šarac in basist Željko Mevželj nastopili na izboru za jugoslovansko pesem Evrovizije v Skopju. S pesmijo Oh ne, Cherie so takrat osvojili drugo mesto in postali prepoznavni po vsej Jugoslaviji. Tudi sicer skupina velja za eno od najuspešnejših slovenskih glasbenih skupin vseh časov, saj so vse svoje albume prodali v zlati ali platinasti nakladi.

Božidar Wolfand - Wolf bo v oddaji Pri Črnem Petru prvič po 30 letih znova stopil na glasbeni oder. Foto: Ana Kovač

Ko je Wolf zapustil Rendez-Vous, sta za mikrofon poprijela priljubljeni Brendi in pozneje Miran Rudan. Nekaj časa je v skupini pela tudi Helena Blagne. Skupina je bila uspešna tudi v poznejših sestavah in je nanizala nekaj velikih glasbenih uspešnic.

Božidar Wolfand - Wolf bo po 30 letih spet stopil na glasbeni oder v sobotni oddaji Pri Črnem Petru in zapel zimzeleno Oh ne, Cherie.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.