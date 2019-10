Jasni Kuljaj se bo v oddaji pridružil Boštjan Romih #foto

Poleg Boštjana Romiha, ki bo tokrat gledalcem pripravil tudi glasbeno točko, bo v oddaji prvič po 30 letih na glasbeni oder znova stopil Božidar Wolfand Wolf. Med drugim bo zapel nepozabno Oh ne, Cheri, s katero je priljubljena skupina Randez-Vous leta 1984 na jugoslovanskem predizboru za Evrovizijo dosegla odlično drugo mesto.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Da bo dobre glasbe in plesa tudi tokrat v izobilju, pa bodo poskrbeli še ansambel Toneta Rusa, skupina Zvita feltna, Uroš in Tjaša, Veseli svatje, skupina Skater in kamniške mažoretke. Z zabavnim omizjem s postavno natakarico Sofijo na čelu pa ni skrbi, da bi manjkalo smeha in zabavnih zapletov. V kaj se bo tokrat moral našemiti taksist Ibro izveste v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.