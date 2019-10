Nina Pušlar: Poleg ljubezni je srečo dobro imeti še kje #intervju

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 20. uri, bo Jasna Kuljaj gostila tudi priljubljeno pevko Nino Pušlar, ki nam je v pogovoru razkrila, kakšne so njene gostinske izkušnje, kam se odpravlja na potovanje in zakaj ter kdaj načrtuje svoj naslednji veliki glasbeni projekt.

Oddaja Pri Črnem Petru se odvija v gostilni. Ste se tudi sami kdaj preizkusili v gostinstvu?

Pravzaprav sem kar nekaj let delala v športnem centru, ki ga je imel v najemu moj stric, tako da sem imela stik tudi z gostinstvom. To je bila res lepa izkušnja. Kot srednješolka in kasneje študentka sem delala tam. Bila pa sem v bistvu deklica za vse. V sklopu objekta je bil tudi lokal in zato sem skuhala in postregla tudi kakšno kavico.

V zakulisju snemanja oddaje je vedno zabavno. Se je zgodilo kaj posebnega?

Da, lahko povem, da sem včeraj (petek, op. p.) praznovala rojstni dan, zato so mi Pri Črnem Petru pripravili prav posebno presenečenje. Kakšno darilo sem dobila, pa boste videli v oddaji. (smeh, op. p.)

Nina Pušlar v oddaji Pri Črnem Petru

Tudi igra s kartami se imenuje črni peter. Katere igre ste se v otroštvu najraje igrali vi?

Moja najbolj priljubljena igra v otroštvu s kartami je bil ravno črni peter. Zelo rada pa sem imela tudi igro človek ne jezi se. S puncami pa smo pogosto skakale tudi gumitvist.

Imate sicer več sreče v igrah na srečo ali v ljubezni, glede na to, da pravijo, da imaš lahko samo eno ali drugo?

To pa sploh ni res. (smeh, op. p.) Sicer bolj verjamem v srečo v ljubezni, vendar vsekakor ni slabo, če imaš srečo še na kakšnem drugem področju. Vsekakor pa je zame najpomembnejša sreča v ljubezni.

Spoznali ste lastnika gostilne Pri Črnem Petru Angela, ki prihaja iz Argentine. Če bi imeli nalogo, da tujcu predstavite Slovenijo, kam bi ga odpeljali in katero kulinarično specialiteto bi mu ponudili?

Kot prava Dolenjka bi mu seveda najprej razkazala Dolenjsko. Peljala bi ga ob našo lepo Krko, na njen izvir. Tam je res lepo in tam je veliko priložnosti tudi za kulinarične užitke. Bi mu pa priporočila, naj poskusi jabolčni zavitek.

Vaša zadnja skladba ima naslov Svet na dlani. Kam bi se odpravili ta trenutek, če bi lahko šli kamorkoli?

Brez pomisleka bi se pridružila prijateljici, ki je ravnokar odletela na Florido, in moram priznati, da ji kar malo zavidam.

Kaj pa vas najbolj zanima, ko potujete? So to ljudje, kulinarika, glasba, plaže ali kaj drugega?

Morda plaže še najmanj, najbolj pa me zanima hrana. (smeh, op. p.) Zelo rada raziskujem, saj me zanima, kako ljudje živijo. Zanimajo me neodkriti kotički. Rada se pogovarjam z domačini, ki ti lahko razkrijejo kakšno lokacijo, kamor turisti ne zahajajo. Upam, da se bom kmalu lahko odpravila na kakšno potovanje. Sicer v bližnji prihodnosti načrtujem, da bom šla na Filipine, kjer se bo poročila moja prijateljica.

Jesenski dnevi so lahko lepi tudi doma. Kako jih najraje preživljate?

Letos imamo srečo, da so dnevi zelo lepi, in moram priznati, da sem jih tudi jaz izkoristila in bila veliko na svežem zraku. Upam, da bodo še nekaj časa trajali, čeprav sem slišala, da bomo kmalu imeli tudi nekaj snega. A tudi tega se že veselim. Sicer imam jesen zelo rada, saj se narava odene v res čudovite barve.

Vedno ste nasmejani in pozitivni. Kakšna pa je Nina, ko ima slab dan, in kaj vas najhitreje razveseli?

Je res, da želim biti večino časa pozitivna in nasmejana, pridejo pa tudi trenutki, ko nisem. Seveda znam tudi jaz biti včasih sitna. Zanimivo pa je, da znam ljudem okoli sebe tudi povedati, da sem sitna. Ko ljudi opozoriš, potem ti je pol že oproščeno (smeh, op. p.). Takrat pomaga, če maš ob sebi nekoga, ki razume, da imaš slab dan, in te poskusi s pozitivno energijo spraviti v boljšo voljo. Vedno pa poskušam to uslugo tudi vrniti.

Za vami je veliki koncert v Križankah. Kaj je vaš naslednji glasbeni izziv?

Naslednji izziv so pravzaprav vsi naslednji koncerti, ne glede na to, kako veliki so. Je pa res, da ob koncu leta pripravljam veliki koncert v domačem kraju v Ivančni Gorici. To bo že 9. leto zapored in vsako leto je to poseben izziv, ki se ga že močno veselim. Predstavila bom pesmi z novega albuma in tudi druge skladbe iz svoje 14-letne kariere. Kot vsako leto pa se mi bodo na odru pridružili tudi posebni gostje in vse skupaj že komaj čakam.

Nina Pušlar bo glasbena gostja v oddaji Pri Črnem Petru nocoj ob 20. uri.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.