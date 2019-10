Kdo je postavna natakarica iz nove oddaje? #foto

Alja zase pravi, da je "multipraktik", saj poleg tega, da nastopa v oddaji Pri Črnem Petru, dela še v računovodskem servisu, kot vizažistka na televiziji in je predstavnica za eno od kozmetičnih podjetji. Njena velika strast pa je tudi glasba.

Videti je, da ste neprestano v pogonu. Kako pa se najraje odklopite?

Najraje se odpravim v naravo. Hribi ali morje so vedno dobra izbira. Če denar ne bi bil ovira, bi z veseljem šla na potovanje okoli sveta. Veliko stvari si želim videti tudi v živo in ne samo prek televizije.

Mnogi gledalci se vas spominjajo tudi iz oddaje Raketa, ki je bila predvajana na Planetu in v kateri ste se potegovali za Zlato Točajko. Uvrstili ste se celo v veliki finale tekmovanja. Kako se tega spominjate?

To je bilo nepozabno doživetje, polno novih spoznanj in izkušenj. Nikoli ne bom pozabila, da sem prav zaradi te oddaje spoznala določene ljudi, ki so mi pomagali, da sem lahko izdala svojo prvo samostojno skladbo.

Kakšne pa so vaše izkušnje z gostinstvom, glede na to, da je vaš lik Sofije v Črnem Petru natakarica?

Tudi to sem počela. Kar 14 let sem se preživljala s pladnjem v roki in ni mi žal niti enega delovnega dne. Verjamem, da sem prav zaradi tega postala to, kar sem danes. Odprta in komunikativna.

Katere pa so tiste glavne razlike med vami in vašim likom Sofijo?

Lik je zelo vpadljiv in želi biti ves čas v središču pozornosti, velik poudarek je tudi na njenem seksapilu. Osebno se raje držim bolj zase in tudi oblačim se bolj udobno. Sva pa obe pošteni in gojiva veliko ljubezen do glasbe in plesa.

Alja v vlogi Sofije v oddaji Pri Črnem Petru Foto: Ana Kovač

Pa ima morda Sofija kakšno lastnost, ki bi vam prišla prav v vsakdanjem življenju?

Da, seveda. Njeni korajža in odločnost bi mi v določenih trenutkih prišli še kako prav.

Oddaja nosi naslov Pri Črnem Petru. Katere igre ste se sami v otroštvu najraje igrali?

Moje otroštvo je bilo hvala bogu še v tistih časih, ko ni bilo telefonov, in smo poskusili vse. Najraje smo imeli "gumitvist", med dvema ognjema, človek ne jezi se in tudi črni Peter se je znašel na naši mizi. Kot zanimivost lahko dodam, da sem zelo rada igrala tudi nogomet. Vedno sem bila raje v moški družbi.

Imate sicer več sreče v igrah na srečo ali v ljubezni, glede na to, da pravijo, da imaš lahko samo eno ali drugo?

Iger na srečo ne igram, tako da ne bi vedela, če imam srečno roko. Lahko pa rečem, da sem v ljubezni zadela "jackpot". (smeh, op. p.)

Omenili ste že, da je vaša velika ljubezen tudi glasba. Kako zdaj s tem?

Glasba me spremlja pravzaprav že od malih nog. Prepevala sem povsod, kjer se je dalo, in vedno sem želela biti v stiku z njo. Obiskovala sem solopetje pri pevki Alyi in izdala tudi samostojno skladbo, ki skriva močno zgodbo. Načrti z glasbo so trenutno malce na stranskem tiru, ampak verjamem, da bom kmalu spet poprijela za mikrofon. Mogoče že v oddaji Pri Črnem Petru. (smeh, op. p.)

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.