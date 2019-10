Tako je videti, ko Jasna Kuljaj Argentinca uči dvojino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri bo na sporedu drugi del zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, v kateri smeha in dobre glasbe ne bo manjkalo. Jasna pa je medtem poskrbela tudi za Angela in ga malce vzela v roke, saj je prepričana, da njegova slovenščina še ni dovolj dobra. Tokrat sta vadila dvojino.

Argentinec Angelo, ki ga lahko vsako soboto spremljate v oddaji Pri Črnem Petru, v Sloveniji živi že osem let. Slovenski jezik je že usvojil, a pravi, da je bilo to vse prej kot enostavno. "Slovenščina je zelo težka. Še danes ne razumem prav dobro dvojine, 'trojine', 'štirine' in ostale širine," je povedal v šali.

Da mu dvojina še vedno povzroča nekaj težav, je opazila tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki mu je ponudila brezplačne učne ure. Če sta uspela narediti kakšen napredek, izveste v spodnjem videoposnetku.

