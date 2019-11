S fotografijo Grete Thunberg zaposlene odvračajo od uporabe plastike #video

"Kako si drznete?" je postal eden najslavnejših stavkov leta, ki ga je septembra na podnebnem vrhu Združenih narodov izrekla mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

Čeprav je pri tem mnogi ne jemljejo resno in se ji (kot denimo Donald Trump) celo posmehujejo, pa ima veliko privržencev - med njimi tudi igralca Leonarda DiCapria, nekdanjega člana švedske skupine Abba Bjorna Ulvaeusa in igralko Jane Fonda.

In kot kaže, veliko več ljudi po vsem svetu.

Kako si drznete uporabljati plastiko?

Številne pisarne so namreč njen stavek "Kako si drznete?" začele uporabljati kot orodje, kako zaposlene spodbujati k recikliranju in odvračanju od plastike, pri čemer so v skupne kuhinje namestili fotografijo 16-letne Grete.

Kot denimo v Tel Avivu in Jeruzalemu, kot se je na Twitterju pohvalila izraelska novinarka Allison Kaplan Sommer.

A trend in Tel Aviv workplace cafeterias - photos of a judgemental Greta Thunberg next to disposable utensils. Here is #1: pic.twitter.com/8Zk93RfZ5s — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 5, 2019

And another (Haaretz, actually- I know, shocking) pic.twitter.com/CeB0wGKSWx — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 5, 2019

And finally, this one. See the next tweet to see what employees who don’t appreciate Greta ... pic.twitter.com/FbeSM4hrpi — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 5, 2019

And in the AP office in Jerusalem, via @PattyNieberg pic.twitter.com/7igt2u8M6I — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 6, 2019

Here's another one - at Wix headquarters in Tel Aviv, via @YatirKaaren pic.twitter.com/9c4Gr21O4f — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) November 6, 2019

Na družbenih omrežjih pozdravljajo nov "Greta trend" in menijo, da je to odlična ideja, kako ljudi opomniti na to, kako močno smo že škodovali Zemlji, ter da je treba omejiti uporabo plastike in se še bolj posvetiti recikliranju.

