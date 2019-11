Simpatični par ostaja v samo prijateljskih odnosih #video

S sproščenim plesnim nastopom v oddaji sta oba kandidata navdušila. "Z nastopom v oddaji sem bil več kot zadovoljen, saj sem lahko razprl svoja krila in poletel v svet čudovitih gibov. Koreografija mi je bila res pisana na kožo. Tako igriva in zabavna je bila. Ko sem v plesni točki lahko tudi izražal svoje gibe, sem zares 'padel' v melodijo, ki me je za tem potegnila k moji soplesalki, tako da sva tudi skupaj lepo in sproščeno odplesala," je svoj ples komentiral David. Tudi Sara nam je priznala, da je šlo bolje, kot je na začetku pričakovala.

"Moj soplesalec je name naredil zelo dober vtis s svojo pozitivnostjo in plesom," je misli o soplesalcu na kratko strnila Škofjeločanka, medtem ko je bil David bolj pesniški: "Moja soplesalka mi je pustila občutek nežnega pogleda, v katerem se je skrival kanček strahu in nerodnih rdečih ličkov. Njeni gibi so bili preprosti in ne toliko razigrani, kot sem pričakoval. Je pa vseeno bilo zabavno plesati z njo."

Ples Sare in Davida:

Kaj se je med njima dogajalo po koncu snemanja?

"Po koncu snemanja oddaje je bil klepet z mojo soplesalko in njeno družbo v bližnjem lokalu zelo zabaven. Lahko sem predstavil svoj 'happy rap' in celo v živo nekaj odrepal v zadovoljstvo vseh prisotnih. Njene življenjske dogodivščine, o katerih mi je pripovedovala, so mi bile zanimive, niso pa me pritegnile k poglabljanju odnosa z njo," nam je zaupal David.

Tudi Sara je povedala, da med njima ljubezenska iskrica ni preskočila: "S soplesalcem sva ostala v stikih, vendar bolj na prijateljski ravni."

Naslednja oddaja Zapleši v ljubezen, v kateri bomo spet spoznali nove štiri kandidate, ki bodo prek plesnega zmenka na slepo poskušali prižgati iskrico ljubezni, bo na sporedu že ta četrtek ob 21. uri na Planetu.

