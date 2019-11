Tekmovalec šokiral voditelja in zaplaval v ledeno mrzli reki #video

David se je od 16. leta boril z depresijo in v življenju ni videl smisla. To je bil tudi razlog, da je želel končati svoje življenje. Po tej težki izkušnji se je odločil, da ne bo več iskal smisla v življenju, ampak ga ustvaril. Zdaj se ukvarja z meditacijo in jogo, kar ga sprošča in mu daje zadovoljstvo. Njegova strast pa je tudi glasba, natančneje happy rap, glasbena zvrst, ki ima navdihujoča in pozitivna besedila, saj mladenič želi predvsem širiti dobro voljo in veselje ter navdihovati druge.

Ob srečanju s plesnim učiteljem v oddaji Zapleši v ljubezen Jurijem Batageljem pa je prikazal tudi metodo "icemana", ki mu omogoča, da kljub nizkim temperaturam zaplava v ledeno mrzli vodi. Več v videu.

V oddaji Zapleši v ljubezen je na plesnem zmenku na slepo David zaplesal s simpatično tetovatorko Saro iz Škofje Loke. S plesom sta navdušila, na kasnejšem zmenku pa sta oba potrdila, da se želita bolje spoznati.

Ples Davida in Sare v oddaji Zapleši v ljubezen in njuni prvi vtisi:

